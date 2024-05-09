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        Erbaa'da özel eğitim okulu öğrencileri bahar şenliğinde buluştu

        Erbaa Belediyesi Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Spor Kulübü alanında özel çocuklar için bahar şenliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:56
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        Erbaa'da özel eğitim okulu öğrencileri bahar şenliğinde buluştu
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        Erbaa Belediyesi Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Spor Kulübü alanında özel çocuklar için bahar şenliği düzenledi.

        Etkinlikte, çocuklar müzik ve oyunlarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte pasta kesip sportif aktiviteler gerçekleştiren özel öğrenciler şenlikte doyasıya eğlendi.

        Karagöl, yaptığı açıklamada, "Hocalarımızla, müdürlerimizle konuştuğumuz gibi inşallah bu etkinliği Tokat geneline de yayarız. Erbaa örnek olur. İnşallah bu etkinlikte Tokat'ın bütün öğrencilerini misafir ettiğimiz nice güzel çalışmalar olur. Erbaa olarak bütün Tokat'a örnek olmuş oluruz. Ben o anlamda, emeği geçen herkese, ailelerimize, öğretmenlerimize ve sizlerin yanında çalışan ablalarımıza teşekkür ediyorum. Hayata daha çok tutunduğumuz daha fazla paydaşımızın olduğu bir gelecek diliyorum." dedi.

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