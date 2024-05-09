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        Başçiftlik'te meyve ağaçları yeni çiçek açtı

        Tokat'ın yüksek ilçesi Başçiftlik'te meyve ağaçları yeni çiçek açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:11 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:11
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        Başçiftlik'te meyve ağaçları yeni çiçek açtı
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        Tokat'ın yüksek ilçesi Başçiftlik'te meyve ağaçları yeni çiçek açtı

        1425 rakımlı Başçiftlik ilçesinde ilkbahar etkisini mayıs ayında gösterirken zirai faaliyetler de geç başlıyor.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, "Manav tezgahında gördüğünüz bir meyvenin Başçiftlik'teki ağacının çiçek halini görmek, burada doğal ortamında geç turfanda meyve üretimi yapılıyor anlamına gelir. Tokat Valiliği koordinesinde 2021 yılında başlatılan 'Tokat Tarım Projesi' kapsamında 1000 dönümlük alanda 'Geç Turfanda Meyve Bahçesi' oluşturuldu. Meyve bahçesine 85 bin meyve fidanı dikildi. İl Özel İdare desteğiyle sulama sistemleri oluşturuldu. İlçede kurulan geç turfanda meyve bahçesinde bulunan meyve ağaçlarımız bu sene de çiçeklerini açtı. Personelimiz tarafından bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Geç turfanda meyve bahçemiz ilerleyen yıllarda hem ilçe hem de bölge ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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