Tokat'ta kene avcısı keklik ve sülünler doğaya salınmak üzere yetiştiriliyor

Tokat'ta Erbaa Belediyesince, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele için her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriyor.

KKKA hastalığıyla doğal yöntemlerle mücadele amacıyla 2008 yılında Erbaa Belediyesince keklik ve sülün üretim istasyonu oluşturuldu. Tesiste her yıl yetiştirilen 500 keklik ile bin sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl bahar aylarında doğaya salınıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, kene ısırmalarının bölgelerinde yaygın olduğunu söyledi.