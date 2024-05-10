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        Tokat'ta kene avcısı keklik ve sülünler doğaya salınmak üzere yetiştiriliyor

        Tokat'ta Erbaa Belediyesince, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele için her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:56
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        Tokat'ta kene avcısı keklik ve sülünler doğaya salınmak üzere yetiştiriliyor
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        Tokat'ta Erbaa Belediyesince, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele için her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriyor.

        KKKA hastalığıyla doğal yöntemlerle mücadele amacıyla 2008 yılında Erbaa Belediyesince keklik ve sülün üretim istasyonu oluşturuldu. Tesiste her yıl yetiştirilen 500 keklik ile bin sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl bahar aylarında doğaya salınıyor.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, kene ısırmalarının bölgelerinde yaygın olduğunu söyledi.

        Karagöl, "Üretilen keklik ve sülünleri doğaya salarak bölgede keneyle mücadeleye katkı sağlıyoruz. Buradaki bakım kolay olmuyor. Onların her gün yumurtlaması, kuluçkaya yatırılması, bakımı, büyümesi tabii ki süreç alıyor. Doğaya salımlarını da Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğümüzle beraber gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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