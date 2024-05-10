Yeşilyurt'ta eğitim sendikasından okul müdürünün öldürülmesine tepki

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde eğitim sendikası, Eyüpsultan'da özel lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Yeşilyurt İlçe Temsilciliği üyesi öğretmenler ve diğer sendika üyeleri, derslere girmeyerek olayı protesto etti.

Hükümet Konağı önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Yeşilyurt Temsilcisi Mustafa Şeker, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını, yaygın bir toplumsal sorun haline geldiğini söyledi.

Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması ve geleceği tehlikeye sokacak boyuta varmasının acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirdiğini vurgulayan Şeker, "Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.