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        Yeşilyurt'ta eğitim sendikasından okul müdürünün öldürülmesine tepki

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde eğitim sendikası, Eyüpsultan'da özel lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:44
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        Yeşilyurt'ta eğitim sendikasından okul müdürünün öldürülmesine tepki
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde eğitim sendikası, Eyüpsultan'da özel lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Eğitim-Bir-Sen Yeşilyurt İlçe Temsilciliği üyesi öğretmenler ve diğer sendika üyeleri, derslere girmeyerek olayı protesto etti.

        Hükümet Konağı önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Yeşilyurt Temsilcisi Mustafa Şeker, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını, yaygın bir toplumsal sorun haline geldiğini söyledi.

        Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması ve geleceği tehlikeye sokacak boyuta varmasının acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirdiğini vurgulayan Şeker, "Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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