Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki bir köyde, arazide derin çatlaklar oluştuğu belirlendi.

Geçen ayın 18'inde 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde arazide derin çatlaklar bulunduğu görüldü.

Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, AA muhabirine, geçen ay ilçelerinde depremlerin meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından devletin yanlarında olduğunu vurgulayan Demir, her türlü desteğin verildiğini dile getirdi.

Depremin hemen ardından köylerinde arazide gördükleri küçük çatlaklarla ilgili uzmanların inceleme yaptığını belirten Demir, ancak bunların kesin olarak depremle ilişkilendirilemediğini anlattı.