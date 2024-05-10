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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki bir köyde, arazide derin çatlaklar oluştuğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:30
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki bir köyde, arazide derin çatlaklar oluştuğu belirlendi.

        Geçen ayın 18'inde 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde arazide derin çatlaklar bulunduğu görüldü.

        Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, AA muhabirine, geçen ay ilçelerinde depremlerin meydana geldiğini söyledi.

        Depremin ardından devletin yanlarında olduğunu vurgulayan Demir, her türlü desteğin verildiğini dile getirdi.

        Depremin hemen ardından köylerinde arazide gördükleri küçük çatlaklarla ilgili uzmanların inceleme yaptığını belirten Demir, ancak bunların kesin olarak depremle ilişkilendirilemediğini anlattı.

        Demir, "5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü köyümüzdü. Depremin ilk günleri buradaki çatlakları fark edemedik. Depremden sonra çobanlarımız 3-4 gün köyden dışarı çıkmadı. Köyümüze yakın yerlerdeki ufak çatlakları görmüştük ama burayı ilk defa fark ettik. Çatlakları ilk olarak çocuklar fark etti." dedi.

        Ahmet Demir, yetkililerden çatlakların incelenmesi istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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