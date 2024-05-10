Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde yangın sonucu hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde yangın sonucu hasar meydana geldi.
Belediye iş merkezinde M.G'ye ait 60 DU 178 plakalı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
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