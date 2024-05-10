Tokat'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta, otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta, otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 06 HYU plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde yoldan geçen büyükbaş hayvana çarptı.
Kazada, hasar gören otomobilin sürücüsü ile beraberindeki N.Z. ve A.Z. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan sahibine, hayvanı kontrolsüz yola çıkardığı için idari para cezası kesildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.