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        Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendiriyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibince köylerdeki kadın çiftçiler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve kene hakkında bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:04
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        Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendiriyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibince köylerdeki kadın çiftçiler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve kene hakkında bilgilendiriliyor.

        İlkbahar mevsiminde kene ve KKKA vakalarının görülmeye başlaması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Sevda Çelik ile ekibi, köy köy dolaşarak kadın çiftçilere eğitim veriyor.

        Kene ve KKKA hastalığıyla mücadelenin önemi ile korunma yollarının anlatıldığı eğitimin ardından çiftçilere, büyükbaş hayvanları ilaçlamaları için kene ilacı dağıtılıyor.

        Bu yıl bugüne kadar 16 köyde yaklaşık 300 kadına eğitim veren Çelik ve ekibinin hedefi, 70 köyde 1500 kadına ulaşmak.

        Çelik ve ekibi, son olarak Kızılöz köyünde yaşayan çiftçi kadınlara Kur'an kursunda kene eğitimi ve KKKA hastalığıyla ilgili eğitim verdi.

        Çelik, AA muhabirine, kene konusunda köy köy dolaşarak kadın çiftçileri bilgilendirdiklerini söyledi.

        Ebola, sıtma ve veba gibi KKKA'nın da vektörel bir hastalık olduğunu belirten Çelik, "Keneler, hayvanlardan kan emerek besleniyor ve yaşam döngüsünü tamamlıyor. Yaşam evresini tamamlayıp döngüyü tamamlayabilmek için bir konağa ihtiyaç duyarlar. Yumurtlamak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları konaklama amacıyla kullanıyorlar. Bazen de bu, insanlar olabiliyor." dedi.

        Mevsimsel olarak kadın çiftçilerin madımak toplamaya, bağ bahçe işleriyle uğraşmaya başladıklarına dikkati çeken Çelik, "İnsanların keneler ile karşılaşması söz konusu olabiliyor. Kene, 200-300 yumurta bırakabiliyor. Bilinenin aksine keneler, yumurtladıktan sonra ölmez. Bu döngüyü iki üç defa devam ettirirler." diye konuştu.

        Bu aşamada hayvanlarda kene mücadelesinin önem taşıdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Konak olarak hayvanları kullanmamaları için ilaçlama yapıyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla köylerimize dağıttığımız kene ilaçlarıyla kenenin yaşam döngüsünü kırmaya çalışıyoruz, çoğalmalarını önlemeye çalışıyoruz. Kenelerin insanlarla temasını mümkün olduğunca en aza indirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kadın çiftçi eğitimleri ile kene ve KKKA hastalığı konusunda bilgilendirme yapıyoruz. 2023 yılında 60 köyde 1158 kadın yetiştiricimize eğitimlerimizi tamamladık. 2024 yılında da eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu, eğitim verdiğimiz 16'ncı köyümüz."

        Eğitime katılan kadınlardan Meliha Çubuker, eğitim için yetkililere teşekkür ederek "Çok güzel eğitim verdiler. Eğitimden faydalandık. Tarlaya giderken çizme, beyaz elbise giymemiz lazım. Yapışmaması için önlemimizi almamız lazım ki keneden kurtulalım." ifadelerini kullandı.

        Kadın çiftçilerden Gülay Altınzincir de eğitim için teşekkür ederek kene konusunda önemli bilgiler edindiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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