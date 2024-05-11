Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü
Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bayram Yıldız (65) idaresindeki 60 AAG 005 plakalı cip, Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisi yakınlarında bariyere çarptı.
Sürücü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Bayram Yıldız'ın, bir süre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.
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