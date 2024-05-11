Tokat'ta sağanak nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle caddelerden akan su, apartmanların giriş ve bodrum katlarındaki evlere doldu.
Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, AA muhabirine, ilçede sağanağın akşam saatlerinde başladığını söyledi.
Belediyenin itfaiye ve fen işleri ekiplerinin bodrum katlarını su basan binalarda çalışma yaptığını belirten Sargın, "Ekiplerimizin binalardaki deşarj çalışmaları devam ediyor. Yarın evleri zarar gören hemşehrilerimizin zarar tespitlerini AFAD ile yapacağız. Şu an için can kaybı veya yaralanma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.