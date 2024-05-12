Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te mezarlıklarda temizlik yapılıyor

        Başçiftlik Belediyesi tarafından ilçe mezarlıklarında temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te mezarlıklarda temizlik yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başçiftlik Belediyesi tarafından ilçe mezarlıklarında temizlik çalışması başlatıldı.

        Belediye ekipleri ilçedeki mezarlıklarda ağaçlarda budama yaparken ot biçme ve ilaçlama da yapıyor.

        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, "Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın buraya yakınlarını ziyarete geldiğinde temiz ve düzenli bir ortamla karşılaşmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Mezarlıklara saygı, geleceğimize saygıdır. Geçmişine sahip çıkmayanların gelecekleri düzgün olmaz. Temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli olarak yapacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız getirdikleri su bidonu, çiçek veya gül fidanlarının poşetlerini burada bırakmaları yönündedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
        Tokat'ta sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
        Tokat'ta sağanak nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı
        Tokat'ta sağanak nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, sevk edildiği hastanede öldü
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, sevk edildiği hastanede öldü
        Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü
        Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü
        Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendir...
        Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendir...
        Tokat'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı