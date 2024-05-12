Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen bir araca operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Polis ekipleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan 2 kişi ifade işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te mezarlıklarda temizlik yapılıyor
        Başçiftlik'te mezarlıklarda temizlik yapılıyor
        Tokat'ta sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
        Tokat'ta sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
        Tokat'ta sağanak nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı
        Tokat'ta sağanak nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, sevk edildiği hastanede öldü
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, sevk edildiği hastanede öldü
        Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü
        Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü
        Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendir...
        Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendir...