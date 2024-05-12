Tokat'ta av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalı köyü yaylasında aralarında husumet olan M.Ç. ile kardeşler A.Ö. ve M.Ö. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
M.Ç, ambulansla sevk edildiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Jandarma ekipleri, olay sonrası kardeşler A.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
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