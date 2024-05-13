Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Canan Doğan (47), Muhammet Emir Doğan (10), Eren Doğan (4), Okan Ağcataş (34) ve İbrahim Dursun (40) yaralandı.

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