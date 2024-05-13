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        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 00:38 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:38
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        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Niyazi Doğan (52) yönetimindeki 60 AFA 456 plakalı cip, Fidanlık bölgesinde Ferhat Evcimen (34) idaresindeki 60 BD 711 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Canan Doğan (47), Muhammet Emir Doğan (10), Eren Doğan (4), Okan Ağcataş (34) ve İbrahim Dursun (40) yaralandı.

        Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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