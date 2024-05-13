Tokat'tan kısa kısa

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2. geleneksel PDR festivali gerçekleştirildi

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonu'nda düzenlenen festival birbirinden farklı etkinliklerle son buldu.

Etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan PDR Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özkan Çıkrıkçı, "Öğrencilerimiz emek vererek bu sene 2. festivali düzenlediler. Bu etkinlikler öğrencilerimizin yeni arkadaşlar kazanılması ve uzman akademisyenler tarafından verilecek seminerlerle kendilerini geliştirmeleri açısından son derece faydalıdır. Ben emeği geçen tüm akademisyen ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.