Tokat'ta engelli bireylerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi

Tokat'ta Engelliler Haftası nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Niksar Kavşağı’ndan Belediye Bandosu ve Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş Hıdırlık Köprüsü'nde sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Numan Hatipoğlu, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hatipoğlu, "Toplumsal duyarlılığımızı artırmak anlamında engelli bireylerimizi hayatımızın her alanında bir arada görmek, ailelerimizle beraber meydanlarda, alışveriş merkezlerinde, lokantalarda görmek, onların toplum hayatımızda kaynaştığını görmek benim için özellikle 30 yıllık meslek hayatımızın süreci içerisinde geldiğimiz nokta bakımından büyük bir anlam taşıyor. Cumhurbaşkanımız 2002 yılından itibaren engelli ailelerin hayatına önemli dokunuşlar yaptı. Engelli bireylerimiz ülkemizin birer emaneti." dedi.