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        Tokat'ta engelli bireylerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi

        Tokat'ta Engelliler Haftası nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:48
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        Tokat'ta engelli bireylerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi
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        Tokat'ta Engelliler Haftası nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

        Niksar Kavşağı’ndan Belediye Bandosu ve Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş Hıdırlık Köprüsü'nde sona erdi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Numan Hatipoğlu, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Hatipoğlu, "Toplumsal duyarlılığımızı artırmak anlamında engelli bireylerimizi hayatımızın her alanında bir arada görmek, ailelerimizle beraber meydanlarda, alışveriş merkezlerinde, lokantalarda görmek, onların toplum hayatımızda kaynaştığını görmek benim için özellikle 30 yıllık meslek hayatımızın süreci içerisinde geldiğimiz nokta bakımından büyük bir anlam taşıyor. Cumhurbaşkanımız 2002 yılından itibaren engelli ailelerin hayatına önemli dokunuşlar yaptı. Engelli bireylerimiz ülkemizin birer emaneti." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da "Ayrıştıran değil birleştiren, kentleri engelsizleştiren belediyecilik anlayışımızla özel gereksinimli kardeşlerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın, çok kıymetli özel gereksinimli hemşehrilerimizle, dayanışma ve birliktelik duygularımızı pekiştirmesine vesile olmasını dilerim." diye konuştu.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Kır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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