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        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu

        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:43
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        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu
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        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu.

        Vali Numan Hatipoğlu, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi atölyesinde hazırlanan mobil mutfak tırında ilk çorba ikramını, Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde hasta yakınlarına yaptı.

        Vali Hatipoğlu, buradaki açıklamasında, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinatör vali olarak görev yaptığını söyledi.

        O süreçte ihtiyaçların analizini ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Hatipoğlu, "Bu analizlerde ortaya çıkan sonuçlardan biri, ilimizde muhakkak mobil mutfağın ve mobilize edilebilecek fırınların bulunmasıydı. Mobil mutfağımızı, İl Özel İdaremizin atölyelerinde geri dönüşümlü şekilde gerçekleştirmiş olduk. Yıkılacak hükümet konağımızdaki mutfak materyallerinden, yine eski bir ihracat ithalat konteynerinden mutfağımız ortaya çıktı. Anahtar teslim fiyatı yaklaşık 20 milyon lira. Biz içindeki tüm dönüşümü 1,5 milyon liradan biraz daha az bedelle gerçekleştirmiş olduk." dedi.

        Özel İdarenin atölyelerindeki çalışanları tebrik eden Hatipoğlu, "Tokat'ta depremlere hazırlıkla ilgili koordinasyonu en üst düzeyde tutma anlamında bundan sonra da çalışmalarımız, tatbikatlarımız devam edecek. Arama kurtarma ekiplerimizle, yardımcı teşekküllerimizle, gönüllülerimizle sürekli hazırlık içinde olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. İlimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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