Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu.

Vali Numan Hatipoğlu, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi atölyesinde hazırlanan mobil mutfak tırında ilk çorba ikramını, Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde hasta yakınlarına yaptı.

Vali Hatipoğlu, buradaki açıklamasında, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinatör vali olarak görev yaptığını söyledi.

O süreçte ihtiyaçların analizini ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Hatipoğlu, "Bu analizlerde ortaya çıkan sonuçlardan biri, ilimizde muhakkak mobil mutfağın ve mobilize edilebilecek fırınların bulunmasıydı. Mobil mutfağımızı, İl Özel İdaremizin atölyelerinde geri dönüşümlü şekilde gerçekleştirmiş olduk. Yıkılacak hükümet konağımızdaki mutfak materyallerinden, yine eski bir ihracat ithalat konteynerinden mutfağımız ortaya çıktı. Anahtar teslim fiyatı yaklaşık 20 milyon lira. Biz içindeki tüm dönüşümü 1,5 milyon liradan biraz daha az bedelle gerçekleştirmiş olduk." dedi.