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        Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:28
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        Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı
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        Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gizli tanığın ifadesi doğrultusunda FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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