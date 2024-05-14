Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı

Operasyonda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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