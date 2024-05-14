Turhal'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte özel eğitim gören öğrenciler tarafından dans ve halk oyunu gösterileri sergilendi, sandalye kapmaca yarışması yapıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Turhal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda etkinlik düzenlendi.

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