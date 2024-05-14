Turhal'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Tokat'ın Turhal ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Turhal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda etkinlik düzenlendi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Turhal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda etkinlik düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte özel eğitim gören öğrenciler tarafından dans ve halk oyunu gösterileri sergilendi, sandalye kapmaca yarışması yapıldı.
Etkinliğe Kaymakam Turan Soğukoluk, Belediye Başkan Vekili Yalçın Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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