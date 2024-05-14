Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, zabıtalarla bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Zabıta Müdürlüğü personeli ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Seçildikten sonra belediye personeli ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Yazıcıoğlu, "Şehir düzenini sağlamak ve vatandaşların huzurunu temin etmek için gece gündüz çalışan Zabıta Müdürlüğümüz, şehrimizin güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Zabıtamız, şehrin düzenini korumada büyük rol oynuyor. Kaçak yapıdan denetim ve kontrollere, şehir güvenliğinden seyyar satıcılara birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Gösterdiğiniz çaba için teşekkür ederim. Kurallar, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarımıza devam edelim." dedi.