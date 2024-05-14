Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, zabıtalarla bir araya geldi

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Zabıta Müdürlüğü personeli ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, zabıtalarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Zabıta Müdürlüğü personeli ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

        Seçildikten sonra belediye personeli ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Yazıcıoğlu, "Şehir düzenini sağlamak ve vatandaşların huzurunu temin etmek için gece gündüz çalışan Zabıta Müdürlüğümüz, şehrimizin güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Zabıtamız, şehrin düzenini korumada büyük rol oynuyor. Kaçak yapıdan denetim ve kontrollere, şehir güvenliğinden seyyar satıcılara birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Gösterdiğiniz çaba için teşekkür ederim. Kurallar, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarımıza devam edelim." dedi.

        Yazıcıoğlu, Hatuniye Cami'sindeki restorasyon çalışmalarını da inceledi.

        Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan'dan bilgi alan Yazıcıoğlu, "Camideki restorasyon çalışması sürüyor. Tarih ve kültür şehri Tokat'ımızda ecdadımızın bize miras bıraktığı değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Gülbahar Hatun İmareti Hatuniye Camisi restorasyon çalışmalarını Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve teknik ekibimizle ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Turhal'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Turhal'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı
        Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı
        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu
        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu
        Tokatlı şehit aileleri için Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenlendi
        Tokatlı şehit aileleri için Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenlendi
        Tokat'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
        Zile'de sağanak sonrası su basan bodrum katları belediye ekiplerince temizl...
        Zile'de sağanak sonrası su basan bodrum katları belediye ekiplerince temizl...