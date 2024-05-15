Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
D-100 kara yolu otogar kavşağı yakınlarında Muzahattin Ünlü (54) idaresindeki 60 KR 684 otomobil, park halindeki 51 ABY 383 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, araçtaki Şükrü Ünlü (73) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şükrü Ünlü'nün cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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