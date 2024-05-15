Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        D-100 kara yolu otogar kavşağı yakınlarında Muzahattin Ünlü (54) idaresindeki 60 KR 684 otomobil, park halindeki 51 ABY 383 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, araçtaki Şükrü Ünlü (73) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şükrü Ünlü'nün cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, zabıtalarla bir araya geldi
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, zabıtalarla bir araya geldi
        Turhal'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Turhal'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı
        Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı
        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu
        Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu
        Tokatlı şehit aileleri için Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenlendi
        Tokatlı şehit aileleri için Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenlendi