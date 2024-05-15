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        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düzenlendi

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:33
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        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düzenlendi
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        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu düzenlendi.

        Turizm Odaklı Bölgesel Tanıtım Programları kapsamında Suudi Arabistan'dan 16 seyahat acentesi temsilcisi, Tokat'ın Pazar ilçesinde Ballıca Mağarası, kent merkezinde Tarihi Sulusokak ile han ve medreseleri gezdi.

        OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, gazetecilere, OKA olarak bölgede 15 yılı aşkın süredir turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik birçok alanda destek verdiklerini söyledi.

        Turizm altyapısının geliştirilmesi kadar bölgenin sahip olduğu değerlerin tanıtımının da önem taşıdığını vurgulayan Dicle, "Suudi Arabistan'dan ülkemize turist getiren seyahat acentelerini ağırlıyoruz. 16 seyahat acentesi ve Türk Hava Yolları'ndan 2 misafirimiz var. Ziyaretçilerimiz, Ballıca Mağarası'ndan sağlık turizmi boyutuyla muazzam etkilendiklerini ifade ettiler." dedi.

        Tokat'ta ayrıca, tarihte hem üretim hem ticaret merkezi olmuş Sulusokak ile Yağıbasan Medresesi'nin de gezildiğini belirten Dicle, gelecek yıllarda Suudi Arabistan'dan misafirleri bölge ağırlamak istediklerini kaydetti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları iş birliğinde, Amasya Belediyesi, Tokat Belediyesi, Ayvacık Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği desteğiyle gerçekleştirilen tanıtım turu kapsamında acente temsilcileri, 18 Mayıs'a kadar Tokat, Amasya ve Samsun'da doğal ve kültürel yerleri ziyaret edecek.

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