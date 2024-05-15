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        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti

        Tokat'ın Niksar ilçesinde özel çocuklara yönelik çevre etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:48
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        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde özel çocuklara yönelik çevre etkinliği düzenlendi.

        Kaymakam Ekrem Çeçen, Engelliler Haftası kapsamında ilçedeki özel eğitim okulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Ayvaz Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

        Etkinlik kapsamında Kaymakam Çeçen özel çocuklarla birlikte çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Ayrıca geleceğe nefes olması için yeni fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Çeçen, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Doğayı korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza çevre bilinci aşılamak ve doğayla iç içe olmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

        Özel çocuklar da heyecanlarını dile getirerek, doğaya verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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