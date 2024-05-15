Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşe Kaymakam Vekili Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Öztürk ile daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Ardından devam eden yürüyüş, ilçe merkezinde sona erdi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

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