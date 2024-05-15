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        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:30
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        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başlayan yürüyüşün ilk etabı, Yüksel Bayram Parkı'nda tamamlandı.

        Burada katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Ardından devam eden yürüyüş, ilçe merkezinde sona erdi.

        Yürüyüşe Kaymakam Vekili Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Öztürk ile daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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