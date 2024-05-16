Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

        Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 FETÖ zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Polis ekipleri, 14 Mayıs'ta gizli tanığın ifadesi doğrultusunda düzenlediği operasyonunda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti
        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti
        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düz...
        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düz...
        Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü
        Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, zabıtalarla bir araya geldi
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, zabıtalarla bir araya geldi