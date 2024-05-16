Tokat'ta yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Polis ekipleri, 14 Mayıs'ta gizli tanığın ifadesi doğrultusunda düzenlediği operasyonunda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.

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