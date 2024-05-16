Tokat'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı

Temsili askerlik yapan engelli gençler için terhis töreni de gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsili askerlik yapacak gençler için kına gecesi düzenlendi. Türküler eşliğinde engelli asker adaylarına kına yakıldı. Kına yakılırken engellilerin ve ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi.

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