Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Tokat'ta Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler 1 günlük temsili askerlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:29 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler 1 günlük temsili askerlik yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsili askerlik yapacak gençler için kına gecesi düzenlendi. Türküler eşliğinde engelli asker adaylarına kına yakıldı. Kına yakılırken engellilerin ve ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda il protokolünün, engellilerin ve ailelerinin katılımıyla asker uğurlama eğlencesi düzenlendi. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehteran takımının mini gösterisinin eşliğinde eğlenen engelli asker adayları, Müftülük görevlilerinin katıldığı dualar eşliğinde 48. Piyade Alay Komutanlığına uğurlandı.

        48. Piyade Alay Komutanlığında Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 29 engelli genç ant içti.

        Temsili askerlik yapan engelli gençler için terhis töreni de gerçekleştirildi.

        Törene, Vali Numan Hatipoğlu, il protokolü ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor
        Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor
        Tokat'ta yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
        Tokat'ta yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti
        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti
        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düz...
        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düz...
        Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü
        Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü