Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kaan Yiğit yönetimindeki 60 KY 159 plakalı ticari araç, Başçiftlik-Reşadiye kara yolu Yazı mevkisinde İskender Yıldız yönetimindeki 60 ABF 192 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Yıldız yaralandı.

        Ambulansla Başçiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı
        Tokat'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı
        Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor
        Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor
        Tokat'ta yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
        Tokat'ta yakalanan 4 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Başçiftlik'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti
        Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti
        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düz...
        Suudi Arabistan'dan seyahat acenteleri için Orta Karadeniz Tanıtım Turu düz...