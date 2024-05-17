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        Tokat'ta başına keserle vurulan kişinin ağır yaralanması kamerada

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde keserle başına vurulan kişinin yaralanması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:50
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        Tokat'ta başına keserle vurulan kişinin ağır yaralanması kamerada
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde keserle başına vurulan kişinin yaralanması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Samet C, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert T'nin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.

        Koşarak Mert T'ye saldıran Samet C, keserle önce başına, yere düşmesinden sonra da bacaklarına vurdu.

        Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan Samet C, yeniden gelerek keserle Mert T'ye vurmaya devam etti.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert T, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayın ardından kaçan Samet C. ile olayda kendisine yardım eden Bekir Y, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

        Öte yandan Samet C'nin keserle Mert T'ye saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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