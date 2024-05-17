GÜNCELLEME - Tokat'ta başına keserle vurulan kişinin ağır yaralanması kamerada
Tokat'ın Erbaa ilçesinde keserle başına vurulan kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde keserle başına vurulan kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Samet C, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert T'nin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.
Koşarak Mert T'ye saldıran Samet C, keserle önce başına, yere düşmesinden sonra da bacaklarına vurdu.
Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan Samet C, yeniden gelerek keserle Mert T'ye vurmaya devam etti.
Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert T, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından kaçan Samet C. ile olayda kendisine yardım eden Bekir Y, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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