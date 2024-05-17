Tokat'tan kısa kısa

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere fide desteğinde bulunuldu.

İlçede Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE Projesi) kapsamında yüzde 50 hibe destekli 40 bin 824 siftah yer domatesi, 9 bin 936 nergis yer domatesi, 18 bin 792 alsancak domates çeşidi ile 14 bin 256 biber fidesinin 35 üreticiye dağıtımı yapıldı.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, fidelerin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

- Çiftçilere çit panel desteği