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        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere fide desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:28
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        Tokat'tan kısa kısa
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere fide desteğinde bulunuldu.

        İlçede Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE Projesi) kapsamında yüzde 50 hibe destekli 40 bin 824 siftah yer domatesi, 9 bin 936 nergis yer domatesi, 18 bin 792 alsancak domates çeşidi ile 14 bin 256 biber fidesinin 35 üreticiye dağıtımı yapıldı.

        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, fidelerin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

        - Çiftçilere çit panel desteği

        Pazar ilçesinde çiftçilere çit panel desteği verildi.

        Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 üretim yılı TAKE Projesi kapsamında nohut tohumu verilen ve ekimini yapan üreticilere yüzde 50 hibeli, yaban hayvanlarına karşı panel çit setinin dağıtımı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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