TOGÜ'de kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı

Laboratuvarda kolonya ve sıvı sabun, Tokat’ta yetişen üzüm, şakayık ve zakbaklardan elde ediliyor.

Hatipoğlu ve Yılmaz'a Prof. Dr. Yakup Budak tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Tokat Valiliği ve TOGÜ iş birliği ile kolonya ve sıvı sabun üretimi yapılıyor.

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