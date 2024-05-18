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        TOGÜ'de kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:43
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        TOGÜ'de kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı.

        Tokat Valiliği ve TOGÜ iş birliği ile kolonya ve sıvı sabun üretimi yapılıyor.

        TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesinde İlaç/Kozmetik AR-GE Ürün Geliştirme Laboratuvarında kolonya ve sıvı sabun, "Komana" markasıyla üretiliyor.

        Laboratuvarda Vali Numan Hatipoğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz incelemede bulundu.

        Hatipoğlu ve Yılmaz'a Prof. Dr. Yakup Budak tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Laboratuvarda kolonya ve sıvı sabun, Tokat’ta yetişen üzüm, şakayık ve zakbaklardan elde ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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