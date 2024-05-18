TOGÜ'de gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

TOGÜ'de genç ofis tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

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