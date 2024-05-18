Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:32 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yusuf Kapşak (24) idaresindeki 17 ACB 439 plakalı kamyonet, Zile-Alaca kara yolu Yapalak köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Nedim Yıldız, Yunus Kapşak (23) ve Emre Kapşak (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

        Bu arada araçta bulunanların, Emre Kapşak'ı askerlik görevini yapmak üzere Tokat'taki birliğine teslim etmek için kente geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!

        Benzer Haberler

        Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
        Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
        TOGÜ'de gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı
        TOGÜ'de gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı
        TOGÜ'de kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı
        TOGÜ'de kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı (2)
        Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı (2)
        GÜNCELLEME - Tokat'ta başına keserle vurulan kişinin ağır yaralanması kamer...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta başına keserle vurulan kişinin ağır yaralanması kamer...