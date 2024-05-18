Tokat'ta yaşanan patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı

Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.

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