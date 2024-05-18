Tokat'ta yaşanan patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.
Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.
Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.
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