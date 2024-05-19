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        GÜNCELLEME - Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan bağ evindeki patlamayla ilgili açıklama:

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:04 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:04
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        GÜNCELLEME - Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan bağ evindeki patlamayla ilgili açıklama:
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personeli ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

        Hatipoğlu, olay yerinde inceleme gerçekleştirdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 21.20 sularında Karayaka beldesinde patlama meydana geldiğini söyledi.

        Bir vatandaşın jandarmayı arayarak bahçesinde kendilerine ait olmayan sandık bulunduğunu ifade ettiğini anlatan Hatipoğlu, bunun üzerine devriye görevindeki jandarmanın kendisinin kontrole geldiğini dile getirdi.

        Bu esnada patlama meydana geldiğine işaret eden Hatipoğlu, "Patlamada 5 jandarma yaralandı. 3 yaralı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde, 2 sivil Tokat Devlet Hastanesinde, 2 jandarma personeli de Erbaa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili şüpheli bir kişi ile yanındaki bir başka kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Gerekli araştırmaların sonucunda detaylı açıklama yapılacak." diye konuştu.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da Karayaka beldesinde bir bağ evi bahçesinde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin olay yerine gittiği belirtildi.

        Ekipler içinde piknik tüpü olan bir sandığı açmaya çalışırken gerçekleşen patlama sonucu 5 jandarma personeli ile 2 vatandaşın yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Askerlerimizden birinin iki bacağında, bir sivil ve bir askerin tek bacağında nitelikli yaralanma, uzuv kaybı meydana gelmiştir. Diğer askerlerin ve vatandaşların yaralanmaları hayati nitelik arz etmeyen yaralanma mahiyetindedir. Nöbetçi savcımız olay yerine intikal etmiş olup, olay tüm yönleriyle incelenmek üzere gerekli tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da AA muhabirine, patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik." dedi.

        Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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