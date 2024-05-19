Tokat'ta 19 Mayıs konseri Erbaa'daki patlama nedeniyle iptal edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılması planlanan konser iptal edildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erbaa ilçesinde bir patlamanın yaşandığını hatırlattı.

Yazıcıoğlu açıklamasında, "Erbaa Karayaka'da meydana gelen patlama dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceğimiz konserimiz iptal edilmiştir. Patlamada yaralanan askerlerimize, vatandaşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yüce Rabb'imden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.