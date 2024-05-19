Başçiftlik ve Turhal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu, tekvando ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Turhal ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, marşlar seslendirdi. Dans gösterilerinin ardından, güreş ve atlama alanlarında sportif gösteriler yapıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

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