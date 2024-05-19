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        Başçiftlik ve Turhal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:31
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        Başçiftlik ve Turhal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Başçiftlik'te, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin konulmasıyla başlayan programa, Spor Salonu'nda devam edildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, marşlar seslendirdi. Dans gösterilerinin ardından, güreş ve atlama alanlarında sportif gösteriler yapıldı.

        Programa, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Başçiftlik Belediye Başkanı Vekili Tahsin Demir, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Turhal

        Turhal ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kutlamalar Mehmet Uzun Spor Salonu'ndaki programla devam etti.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu, tekvando ve jimnastik gösterileri sunuldu.

        Programa, Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Günay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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