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        Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde, 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili ekiplerin olay yeri incelemeleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:36
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        Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde, 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili ekiplerin olay yeri incelemeleri devam ediyor.

        Karayaka Mahallesi'ndeki patlama sonrası jandarma olay yeri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

        Güvenlik şeridiyle kapatılan bağ evinde ekipler çalışma yaparken, dışarıda da jandarma nöbet tutuyor.

        Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese ulaşan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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