Tokat Valisi Hatipoğlu Erbaa'daki patlamada yaralananları ziyaret etti

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Hatipoğlu, Tokat'taki hastanelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Buradaki yaralı astsubayı ziyaret ettiğini dile getiren Hatipoğlu, "Tokat'taki yaralı jandarma personelimiz ve vatandaşlarımızın tedavileri devam edecek. Bununla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Diğer yandan soruşturmayla ilgili Cumhuriyet savcılığımız ile birlikte jandarmamız gerekli tüm çalışmaları devam ettiriyorlar. Ankara'dan Jandarma Genel Komutanlığından gelen bomba imha uzmanlarımız da bölgede çalışma yaptılar. Bunlarla ilgili delil toplama, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayı titizlikle aydınlatacak evreleri devam ettiriyoruz. Cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde arkadaşlarımız olayın soruşturmasına devam ediyorlar. Bu anlamda şu an itibarıyla 2 gözaltı var ancak soruşturma derinleştirildikçe yeni sonuçları tekrar paylaşırız sizinle." dedi.