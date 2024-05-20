Tokat'taki patlamada yaralanan jandarma Ankara'ya sevk edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 jandarma personelinden birinin Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan jandarma personelinin tedavisinin Tokat ve Erbaa'daki hastanelerde devam ettiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi gören bir jandarma personelinin helikopterle Ankara'ya sevk edildiğini söyleyen Hatipoğlu, "Patlamanın ardından çalışmalarımız sürüyor. Askerlerimizin tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Bir askerimizin tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişinin sorguları sürüyor. Ekiplerimizin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor." dedi.