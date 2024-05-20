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        Tokat'ta 13 proje için protokol imzalandı

        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle Tokat'ta uygulanacak 13 projeye ilişkin toplu protokol imza töreni Vali Numan Hatipoğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve uygulayıcı kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:56
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        Tokat'ta 13 proje için protokol imzalandı
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        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle Tokat’ta uygulanacak 13 projeye ilişkin toplu protokol imza töreni Vali Numan Hatipoğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve uygulayıcı kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde ilde üretim ve istihdam odaklı hazırlanan ve toplam bedeli 106 milyon 930 bin lira olan sulamada 3, bitkiselde 6, hayvancılıkta 2, turizmde 1, yeşil yolda 1 olmak üzere toplamda 13 projeye DOKAP'ın sağlayacağı 87 milyon 727 bin liralık destek için imzalar atıldı.

        Vali Numan Hatipoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, DOKAP'ın hem ilde hem bölgede çok değerli gelişmelere, katkılara ve hizmetlere devam ettiğini söyledi.

        Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan hizmetler için teşekkür eden Hatipoğlu, "Bölgemiz 7 bereketli ovasıyla sulanabilir arazi çeşitliliği ve endemik bitki örtüleri ile her açıdan bambaşka bir özelliğe haiz. Bu anlamda bundan sonra da çalışmalarımızı benzer doğrultuda yapmaya devam edeceğiz. Şu anda desteklenen projeler bölgemizde hem hayvancılığı hem tarımı geliştirici mahiyette projeler. Biz bölgemizde taş üstüne taş koymaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Bu bir ekip çalışması. DOKAP'a, İl Özel idaremize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Enstitümüze ve destek olan milletvekillerimize teşekkür ederim. Devlet kaynaklarının doğrudan kullanımında en etkin, en verimli yolları bulmak gibi niyetimiz var. Bu çerçevede de bölgemize daha çok kaynak getirmeyle ilgili olarak çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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