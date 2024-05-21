Tokat'ta diş hekimleri, vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri, vatandaşlara ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirmede bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan standı ziyaret eden vatandaşlara ağız ve diş sağlığına dair şikayetleri olup olmadığı soruldu.

Sağlık problemi olanlara tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılan stantta, doğru diş fırçalama teknikleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce, çalışmanın aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.