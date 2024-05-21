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        Tokat'ta otomobil kamyonla çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:58
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        Tokat'ta otomobil kamyonla çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mevlüt Çağman (66) idaresindeki 55 ZB 008 plakalı otomobil, Yeni Mahalle yakınlarında refüjü geçerek karşı yönden gelen Ali Özlük'ün (25) kullandığı 07 AIJ 746 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki Gülseren Çağman (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çağman'ın cesedi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü Çağman ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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