Tokat'taki patlamada yaralananların tedavileri sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, patlamada yaralananlardan 4'ü jandarma personeli 6 kişinin tedavisinin Tokat ve Erbaa'daki hastanelerde sürdüğünü söyledi.

Bir jandarma personelinin ise Ankara'ya sevk edildiğini, tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiğini belirten Hatipoğlu, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.