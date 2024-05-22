Tokat'ta şehir içi dolmuşlar denetlendi

Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte şehrin farklı noktalarında denetim yapıldı.

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