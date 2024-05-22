Almus Cumhuriyet Başsavcısı Akarsu'dan belediye başkanlarına ziyaret

Akarsu, beraberinde Cumhuriyet Savcısı Hasan Can Deniz ve Almus İlçe Seçim Kurulu Müdürü İsa Yılmaz ile Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal'a makamlarında ziyarette bulundu.

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