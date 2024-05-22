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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:39
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

        Polis ekipleri M.C.Y. isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 2,71 gram uyuşturucu madde buldu.

        M.C.Y'yi gözaltına alan ekipler, M.C.Y'nin uyuşturucuyu satın aldığı düşünülen 2 ev ve bir araca düzenledikleri operasyonda ise 20,83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Operasyonda, Ö.Ş, M.P. ve M.İ. yakalandı.

        Gözaltına alınan M.C.Y, M.P. ve M.İ. ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Ö.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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