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        Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:44
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        Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 30 bin 306 Amerikan doları, 100 Avustralya doları, 160 bin 160 lira ile 138 bin 500 lira değerinde altın ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, terör örgütü üyeliği ile Terörizmin Finansmanı Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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