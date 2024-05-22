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        GÜNCELLEME - Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:39
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

        Polis ekipleri M.C.Y'nin üzerinde yaptıkları aramada, 2,71 gram uyuşturucu madde buldu.

        M.C.Y'yi gözaltına alan ekipler, bu kişinin uyuşturucuyu satın aldığı düşünülen 2 ev ve bir araca düzenledikleri operasyonda ise 20,83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Operasyonda, Ö.Ş, M.P. ve M.İ. yakalandı.

        Gözaltına alınan M.C.Y, M.P. ve M.İ. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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