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        Tokat'ta çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:35
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        Tokat'ta çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        A.Ö. (23) idaresindeki 60 TP 082 plakalı hafif ticari araç, Hasanağa köyü yakınlarında, D.K. (52) yönetimindeki 66 KC 155 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.K. (77), S.Y. (20), M.K. (9) ve M.B.Ö. (7) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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